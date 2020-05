PL : le gouvernement ouvre la porte à une reprise en juin

Le football anglais s'agite en coulisses. Cet après-midi, la Premier League annonçait que le joueurs en fin de contrat le 30 juin pourraient prolonger leur bail jusqu'à la fin de la saison. Cette fois, le secrétaire de la Culture et aux sports Oliver Dowden a confirmé que le gouvernement anglais ouvrait la porte au retour du football professionnel en Angleterre en juin prochain.

« La réunion avec la Fédération Anglaise de Football, la Premier League et la Ligue anglaise de football a été positive. Nous avons progressé dans les démarches pou une reprise du sport. Nous sommes tous d'accords pour dire que nous n'irons de l'avant que si toutes les conditions sont réunies, la santé et le bien-être des joueurs, des entraîneurs et des staffs passent avant tout. Il appartient maintenant aux autorités du football de finaliser le détail de leurs plans. Il y a une bonne volonté pour y parvenir, pour les fans, la communauté du football, et la nation dans son ensemble » a ainsi confié Dowden dans des propos rapportés par BBC Sport. La Premier League espère reprendre les hostilités mi-juin.