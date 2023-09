PSG-Nice : Dante ne veut pas s’enflammer

Ce vendredi, l’OGC Nice a réalisé une énorme performance sur la pelouse du Parc des Princes en allant chercher les trois points face au PSG. Solides défensivement, les Aiglons ont su exploiter les moindres failles défensives de leurs adversaires pour les punir.

Classement général Ligue 1 Uber Eats # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Monaco 10 4 8 3 1 0 13 5 2 PSG 8 4 5 2 2 0 8 3 3 Marseille 8 4 3 2 2 0 7 4 4 Reims 7 4 3 2 1 1 8 5 5 Lille 7 4 0 2 1 1 5 5 6 Brest 7 4 0 2 1 1 5 5 7 Rennes 6 4 4 1 3 0 8 4 8 Nice 6 4 2 1 3 0 4 2 9 Strasbourg 6 4 -2 2 0 2 4 6 10 Le Havre 5 4 2 1 2 1 8 6 11 Lorient 5 4 0 1 2 1 5 5 12 Toulouse 5 4 -1 1 2 1 5 6 13 Metz 5 4 -3 1 2 1 6 9 14 Montpellier 4 4 0 1 1 2 7 7 15 Nantes 2 4 -3 0 2 2 5 8 16 Clermont 1 4 -5 0 1 3 4 9 17 Lens 1 4 -6 0 1 3 4 10 18 Lyon 1 4 -7 0 1 3 3 10 Voir le classement complet

Interrogé à l’issue de la rencontre, le capitaine Dante a livré un discours tempéré : «Nous avons des tests tous les week-ends. Il ne faut pas s’enflammer, quand tu sors d’un gros match comme cela, il faut travailler le mental. Je compte sur les coéquipiers pour se mettre cela dans la tête, Paris c’est juste trois points de plus, comme Strasbourg. Il faut travailler encore plus, je suis là pour apporter mon expérience. Il va falloir se mobiliser, car on est dans un très bon moment. La semaine prochaine, il va encore falloir être prêt !»