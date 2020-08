L'OGC Nice dévoile ses trois nouveaux maillots pour la saison 2020/2021

Particulièrement ambitieux après un mercato prometteur, l'OGC Nice vient de dévoiler ses trois nouvelles tenues pour la saison 2020/2021, toujours conçues par l'équipementier italien Macron.

Le maillot domicile du Gym est sans surprise noir et rouge, avec un dégradé noir sur le haut et les rayures verticales rouges qui apparaissent en bas. Le maillot extérieur est blanc avec un col polo, comme le maillot domicile et des fines rayures horizontales noires et rouges qui encadrent le logo du sponsor Ineos, dont le patron n'est autre que le propriétaire du club niçois Jim Ratcliffe.

Le maillot third est bleu et noir avec un col polo et présente également un dégradé allant du bleu (vers le haut) au noir (sur le bas du maillot).

Le maillot domicile sera étrenné par les partenaires de Morgan Schneiderlin dès dimanche face au RC Lens pour la première journée de Ligue 1 Uber Eats. Ces nouveaux maillots de l'OGC Nice sont déjà disponibles dans la boutique du club.