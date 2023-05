FC Barcelone : Ousmane Dembélé clarifie son avenir

La suite après cette publicité

Depuis plusieurs saisons maintenant, l’avenir d’Ousmane Dembélé revient sur la table à chaque mercato. La saison dernière, alors qu’il arrivait en fin de contrat au Barça, l’ailier de l’équipe de France avait décidé de prolonger jusqu’en 2024. De quoi décaler la question de son avenir d’un an. Car désormais à un an de la fin de son contrat, les rumeurs vont bon train.

Interrogé sur son avenir dans l’émission Téléfoot, l’attaquant de 26 ans a confirmé encore une fois qu’il se sentait bien en Catalogne et voulait s’installer dans la durée. «Je me sens bien ici, c’est le club que j’aime. On verra ce qu’il se passera mais j’espère devenir un très grand joueur au FC Barcelone», voilà qui devrait rassurer les supporters barcelonais et les dirigeants.

