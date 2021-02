PSG : Mauricio Pochettino face à ses premiers grands défis

La suite après cette publicité

Dès son troisième match avec le PSG, Mauricio Pochettino se lançait dans le grand bain. L'Argentin battait l'OM au Trophée des Champions et remportait à la fois son premier Classique et son premier trophée avec sa nouvelle équipe. Certes, cette coupe n'est pas la plus réputée ni la plus importante aux yeux des supporters mais la joie d'Alessandro Florenzi au coup de sifflet final témoignait tout de même de ce bonheur si particulier qu'est celui de soulever des trophées. C'était il y a presque un mois et les deux équipes se retrouvent à nouveau.

Après la défaite à Lorient et le succès en trompe-l'œil 3-0 face à Nîmes, le PSG n'est pas en grande forme, alors qu'arrive une période très délicate, qui va même conditionner le reste de la saison. Après le déplacement à Marseille demain (à suivre en live commenté sur Foot Mercato), le champion de France ira à Barcelone d'ici dix jours pour le 8e de finale aller de la Ligue des Champions. «Ce sont deux matchs différents, une autre compétition. Demain, ce sera un derby. Un match contre l'OM, c'est toujours un match spécial pour les joueurs, les supporters et le club», prévient Pochettino en conférence de presse.

Pochettino doit vite trouver la bonne formule

Rien de mieux donc qu'une rencontre face à un rival pour faire monter la pression, et exiger un travail et une concentration élevée de la part des joueurs. Pour l'entraîneur, il s'agit surtout de se mettre dans de bonnes dispositions et maintenir la position en championnat. Pour cela, il faudra faire fi des rivalités et du contexte pour se focaliser sur le résultat. «Ces événements, c'est du passé. Avant le match du Trophée des Champions, c'était le cas. Mais le plus important, c'est de gagner le match. La rivalité sportive est connue et on connaît son importance. On doit se concentrer pour gagner ce match.»

Remporter les trois points face à l'OM serait aussi synonyme de confiance pour une équipe qui se cherche encore sous les ordres de l'Argentin. «C'est difficile de dire où on en est. On cherche l'excellence et le meilleur niveau dans le jeu et dans les habitudes à générer. Il faut du temps pour voir des changements importants. On essaye de s'habituer à certaines conditions pour améliorer différents secteurs de jeu pour amener l'équipe à ce niveau d'excellence désiré.» Sans Keylor Navas et peut-être sans Neymar, Pochettino doit vite trouver la formule car les grandes échéances sont déjà là.