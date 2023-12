Bundesliga : l’Eintracht Francfort humilie le Bayern Munich, enfin une victoire pour l’Union !

Le Bayern Munich ne s’attendait sûrement pas à vivre un après-midi cauchemar sur le terrain de l’Eintracht Francfort. Thomas Tuchel avait pourtant aligné une équipe presque type, où seul Choupo-Moting faisait son entrée dans le onze de départ mais sous une pluie battante, les Bavarois ont été balayés par une équipe impressionnante d’engagement, d’agressivité et de volonté. Marmoush (12e), Dina Ebimba (31e) et Larsson donnaient rapidement trois buts d’avance en se promenant dans une défense aux abonnés absents. Pourtant, le Bayern n’était pas encore mort.

Kimmich a relancé les siens avant la pause (44e) et les changements opérés à la pause (entrées de Laimer et Guerreiro à la place de Mazraoui et Davies) donnaient un autre élan. Encore fallait-il rapidement concrétiser les occasions, ce que Choupo-Moting (47e) et Coman (48e) ne parvenaient pas à faire. Mal leur en a pris puisque dans la foulée, Dina Ebimbe y allait de son doublé (50e), comme mieux indiquer la route du succès à ses partenaires. Décidément dans un mauvais soir, Choupo-Moting manquait une dernière fois l’opportunité de ramener les siens dans le match (55e).

Pire défaite du Bayern en Bundesliga depuis 2019

Knauff en profitait pour enfoncer le clou (60e) et faire vivre au Rekordmeister sa pire humiliation en Bundesliga depuis 2019. A Francfort déjà. Et pour ne rien arranger à cette débandade, le Bayern Munich a peut-être perdu Serge Gnabry pour quelque temps. Entré à la 66e minute, l’ailier s’est blessé sur son premier ballon après un contact et est sorti après seulement trois minutes passées sur la pelouse. Malgré une fin de match légèrement plus positive dans le jeu, le champion en titre s’incline très lourdement 5-1 et laisse le Bayer prendre trois points d’avance en tête.

Dans les autres rencontres de l’après-midi, l’Union Berlin a enfin remporté un match. Le club de la capitale était sur une série de 17 rencontres consécutives toutes compétitions confondues sans le moindre succès. Lanterne rouge au coup d’envoi, les Berlinois abandonnent cette place au profit de Mayence avec ce succès 3-1 face à Gladbach, avec un but de l’ancien Monégasque Volland. De son côté, Heidenheim a battu Darmstadt 3-2 et se donne de l’air. Enfin, Fribourg gagne à Wolsburg 1-0, tout comme le Werder Brême sur Augsbourg.

Les résultats des matchs de 15h30 :

Eintracht Francfort 5 - 1 Bayern Munich : Marmoush (12e), Dina Ebimbe (31e, 50e), Larsson (36e), Knauff (60e) ; Kimmich (44e)

Heidenheim 3 - 2 Darmstadt : Schöppner (42e), Mainka (69e, 71e) ; Skarke (52e), Maloney (csc 60e)

Union Berlin 3 - 1 Borussia Mönchengladbach : Volland (sp 23e), Hollerbach (50e), Kaufmann (75e) ; Plea (77e)

Wolsburg 0 - 1 Fribourg : Gregoritsch (74e)

Werder Brême 1 - 0 Augsbourg : Stark (39e), Ducksch (65e)