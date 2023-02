PSG : Luis Campos se fait détruire à Vigo

La suite après cette publicité

Décidément, Luis Campos a vécu un mois de janvier compliqué. Forcément, on pense au Paris Saint-Germain, qui n’a finalement enregistré aucune arrivée, échouant, pour diverses raisons, dans les dossiers Skriniar et Ziyech notamment. Ce qui vaut déjà de vives critiques au Portugais, alors que les supporters du leader de Ligue 1 s’attendaient à voir l’effectif être renforcé avant les prochaines semaines démentielles qui attendent les Parisiens, et ce duel face au Bayern en Ligue des Champions.

Mais il n’y a pas qu’à Paris que le travail du Portugais pendant ce mercato est remis en question. En parallèle de ses activités parisiennes, Campos exerce des fonctions similaires du côté du Celta de Vigo. Englué en bas de tableau, à la seizième position du classement de la Liga, le club galicien attendait aussi plusieurs renforts cet hiver. Carlos Carvalhal, le coach de l’écurie espagnole, s’était même exprimé publiquement : « j’ai confiance en l’arrivée de plusieurs renforts ».

Campos se fait dézinguer sur Twitter

Mais au final, le Celta n’aura pas vraiment eu de renfort… Ah, si. Un seul : Haris Seferovic, qui débarque de Galatasaray après avoir brillé en Turquie… avec 0 but. Autant dire que c’est très loin de ce qu’attendaient les supporters, surtout que le Celta a du cash à disposition. Autre dossier compliqué et qui passe mal : la vente de Denis Suarez à un adversaire direct pour le maintien comme l’Espanyol, et pour seulement 200.000 € qui plus est.

Sur les réseaux sociaux, les réactions ont été très fortes. « Si la recrue star est Seferovic, Campos devrait démissionner. Soit on ne le laisse pas travailler, soit il n’est pas si bon que ça », « Si on a déjà Gonçalo Paciencia, pourquoi on prend Seferovic ? Campos dégage ! », « On a fait venir Campos pour qu’il nous ramène Seferovic ?», « Luis Campos est une énorme arnaque », « Luis Campos est une fraude historique. Au moins en D2 ses recrues seront utiles », sont certaines des phrases qu’on a pu lire sur Twitter tout au long de la journée d’hier. Des mots qui transpirent la satisfaction…