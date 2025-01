Chelsea : Enzo Maresca sort du silence sur Christopher Nkunku

Le début d’un long feuilleton. Dans la soirée de ce lundi, on apprenait que le Bayern Munich et Chelsea discutaient sérieusement d’un échange fou entre Christopher Nkunku et Mathys Tel pour cet hiver. En manque de temps de jeu, les deux joueurs pourraient permuter d’équipes afin de satisfaire toutes les parties. Mais alors que Mathys Tel souhaiterait rester, le club bavarois veut convaincre Chelsea de le céder sous la forme d’un transfert définitif.

Sky Sports Allemagne assure ainsi que les négociations entre l’attaquant des Blues et le Bayern Munich évoluent positivement, mais, de son côté, Enzo Maresca, l’entraîneur des Blues, assure n’être au courant de rien : «Christopher Nkunku ne m’a pas dit qu’il voulait partir», a-t-il lâché. Il lui a ensuite été demandé s’ils avaient discuté de son avenir immédiat. Réponse : «Non». Les prochains jours s’annoncent mouvementés…