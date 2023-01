Lens : le chantier des prolongations a commencé

Grande surprise de ce début de saison en Ligue 1 avec une deuxième place au mérite derrière le PSG, Lens entend bien poursuivre sur cette voie en deuxième partie d’exercice. Les Artésiens, qui sont engagés dans la course à l’Europe, et pas de la Conférence League, devraient s’activer sur plusieurs dossiers dans les semaines à venir, à en croire les informations du journal L’Équipe.

Selon le quotidien, la direction lensoise souhaiterait prolonger quatre éléments, tous sous contrat jusqu’en juin 2024, et pas des moindres. C’est notamment le cas de Florian Sotoca, arrivé dans l’Artois en 2019 et auteur de 6 buts et 6 passes décisives cette saison en Ligue 1. Jonathan Gradit, l’international argentin Facundo Medina ou encore l’ancien international espoir français Wesley Saïd, sont également concernés.

