Serie A : l'AS Rome et Venise se quittent sur un nul

Du côté du Stadio Olimpico, l'AS Rome (6e, 59 pts) recevait Venise ce samedi soir dans le cadre de la 37e journée de Serie A. Devant leur public, les Giallorossi devaient s'imposer pour conforter leur place, synonyme de qualification en Ligue Europa la saison prochaine alors qu'ils joueront aussi la finale de Ligue Europa Conférence le 25 mai face à Feyenoord. En face, les Arancioneroverdi venaient d'apprendre leur relégation en Serie B après le nul de la Salernitana contre Empoli (1-1).

Les visiteurs du soir démarraient pourtant parfaitement la partie en ouvrant le score par l'intermédiaire d'Okereke au bout de quelques secondes de jeu (1ère, 0-1). Mais avec le carton rouge de Kiyine (32e), la tâche se compliquait et l'AS Rome en profitait pour égaliser après la pause avec un but de Shomurodov (76e, 1-1). Le score ne changeait plus. Avec ce résultat, les deux équipes gardaient leur place au classement.