Espagne - France : une affiche au goût plutôt savoureux pour les Bleus

Tombeuse de la Belgique jeudi soir en demi-finale de Ligue des Nations (3-2), après un match renversant à Turin, l'équipe de France a empoché son ticket pour la grande finale de la compétition qui se disputera ce dimanche soir (20h45, à suivre en direct commenté sur FM) face à l'Espagne, qui avait elle éliminé l'Italie mercredi (2-1). Contrairement à celle avec les Diables Rouges, les Bleus n'ont pas une énorme rivalité avec la Roja, même si ça reste un voisin. Et pourtant... Durant son histoire, la sélection tricolore garde de bons souvenirs de ses oppositions avec la formation espagnole, mais reste sur un échec.

Le dernier souvenir qui revient en tête remonte bien évidemment à juin 2012 et ce quart de finale de l'Euro. Face à l'Espagne de Vicente del Bosque, l'équipe de Laurent Blanc se fera éliminer suite à un doublé de Xabi Alonso (2-0). Hugo Lloris et Karim Benzema, titulaires pour ce match, s'en souviennent certainement encore. Il faut dire que la Roja avait pris une belle revanche après la victoire des Bleus en huitième de finale du Mondial 2006 (succès 3-1 en Allemagne). Car en compétition officielle (Euro ou CdM), les Français ont le dessus.

1984, un superbe souvenir pour les Bleus

Le meilleur souvenir côté tricolore reste bien évidemment la finale de l'Euro 1984 au Parc des Princes. Grâce à Platini (57e) et Bellone (90e), les Bleus remporteront le premier Championnat d'Europe de leur histoire avant le sacre en 2000 (la France avait aussi battu l'Espagne en quart de finale, 2-1). Giresse, Tigana et Platini, meilleur buteur du tournoi avec 9 réalisations, finiront même dans l'équipe-type. Concernant l'Euro, il y avait aussi ce match nul 1-1 en 1996 dans le Groupe B. Sinon, le bilan est bien plus favorable aux Espagnols, en y rajoutant les match amicaux et les éliminatoires.

Même si les Bleus ont eu de meilleurs succès, du moins plus importants, face aux Espagnols, ces derniers comptent 16 victoires contre les Français, qui en ont eux 12 (7 matches nuls). En match amical, la Roja a fait très mal à l'équipe de France, et heureusement qu'il n'y avait rien d'important à la clé. Mais ce dimanche soir, au Stadio Giuseppe Meazza de Milan, l'enjeu sera très important, avec un trophée à la clé. Et les joueurs de Didier Deschamps comptent bien aller au bout face à des Espagnols en quête d'un sacre depuis l'Euro 2012, justement.