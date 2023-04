Boca Juniors : Jorge Almirón nommé nouvel entraîneur

Pour remplacer Hugo Ibarra, limogé fin mars après une mauvaise entame de championnat, Boca Juniors a annoncé la venue de son successeur en la personne de Jorge Almirón, notamment connu en Europe pour avoir entraîné Elche avant d’être limogé au bout de cinq journées de Liga en septembre dernier. Le tacticien de 51 ans aura la lourde tâche de redresser la barre du mythique club argentin qui a mal débuté sa saison, actuellement 12ème à dix points de son rival du River Plate, toujours leader au classement. Ce choix est une idée voulue et assumée par Juan Román Riquelme pour commander son équipe jusqu’à la fin de l’année. La conférence de presse officielle a eu lieu ce lundi à la Bombonera.

«J’ai eu l’occasion d’être présent au match hier soir, aujourd’hui j’ai appris à connaître un peu tout le monde, je suis excité parce qu’il y a de bons joueurs et de les rencontrer lors de la première séance d’entraînement, j’y vois une grande volonté. Petit à petit, nous allons composer une grande équipe et il n’y a pas beaucoup de temps, nous devons donner tourner la page et préparer. Je suis reconnaissant pour cette opportunité, merci Román qui m’a fait confiance», a déclaré le nouvel entraîneur qui a dirigé sa première séance collective ce lundi, après avoir assisté au revers du Boca dimanche soir contre Colon.

