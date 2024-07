Naples : Leonardo Spinazzola en approche

Après une saison 2023/2024 plus que décevante, où il a terminé à la 9ᵉ place de Serie A et changé d’entraîneur à trois reprises, le Napoli entame une reconstruction cet été, sous la houlette d’Antonio Conte. L’ancien entraîneur de la Juventus, de Chelsea et de l’Inter pourra compter sur plusieurs recrues pour bâtir un effectif capable de rivaliser, de nouveau, pour le titre. L’une d’entre elles sera Leonardo Spinazzola.

D’après les informations de Sky Italia, le joueur de 31 ans (24 sélections) va s’engager un contrat pour deux saisons chez les Napolitains dans les prochains jours. Pour rappel, l’international italien est libre de tout contrat depuis la fin de son aventure à l’AS Roma, le 30 juin dernier.