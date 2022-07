Bayern Munich : Matthijs de Ligt en approche !

Alors qu'Oliver Kahn, président du Bayern Munich, a récemment avoué avoir eu des discussions avec la Juventus Turin quant à un possible transfert de Matthijs De Ligt en Allemagne, Goal Italia rapporte ce dimanche que ces dernières se sont intensifiées durant les dernières heures.

Sky Sport Italia parle d'ailleurs d'une première offre à 70 millions d'euros plus des bonus de la part des dirigeants bavarois, mais la Juventus reste sur sa demande initiale : 100 M€. À 22 ans, le défenseur central néerlandais se rapprocherait donc de plus en plus de la Bavière, où il pourrait retrouver d'autres anciens de l'Ajax Amsterdam comme Noussair Mazraoui ou Ryan Gravenberch, recrues estivales du club munichois.