Gérard Lopez a décidé de vendre le LOSC

C'est un énorme tournant dans l'histoire du LOSC qui est en train de se jouer en ce moment. Depuis le début de la semaine, différents médias évoquent des difficultés économiques qui deviennent insoutenables. Le principal bailleur de l'écurie nordiste, le fonds d'investissement américain Elliott, a ainsi énormément de doutes sur la capacité du club à rembourser sa dette, et exige des garanties.

La suite après cette publicité

Deux options se présentaient alors. La première, qu'Elliott décide de quitter le club, obligeant le propriétaire du LOSC Gérard Lopez à trouver de nouveaux investisseurs. La deuxième, qu'Elliott reste mais avec un changement de gouvernance. Et si on se fie aux informations du quotidien l'Equipe, on se dirige bel et bien vers cette deuxième hypothèse. Après une réunion entre les deux parties dans la soirée de mardi à Londres, Gérard Lopez a décidé bien malgré lui de vendre le club.

Galtier n'est pas menacé

Un repreneur aurait même déjà été trouvé : Kalisto Sporting SARL, qui rachètera la dette du club avec Elliott, évaluée à 123 millions d'euros (102 millions d'euros ont déjà été remboursés sur les 225 M€ empruntés initialement). Ce groupe appartient à Maarten Petermann, un ancien banquier hollandais de JP Morgan qui a déjà travaillé avec Elliott par le passé. Le média nous apprend aussi qu'Olivier Letang sera placé en tant que président du club, alors que le rendez-vous prévu à la DNCG ce mercredi a été reporté.

Quelles conséquences pour le sportif ? Si Christophe Galtier devrait bien rester sur le banc de touche des Dogues, comme le staff sportif devrait être maintenu, l'avenir de certains joueurs cotés est incertain. Plus tôt dans la matinée, on apprenait notamment que Renato Sanches allait peut-être devoir être sacrifié. Les prochaines semaines s'annoncent animées du côté du Domaine de Luchin au moment même où le club caracole en tête de la Ligue 1...