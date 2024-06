Hansi Flick veut ramener une star des Bleus au FC Barcelone !

C’est le début d’une nouvelle ère au FC Barcelone. Hansi Flick a pris les commandes de l’équipe après une saison plutôt compliquée, marquée par toute cette incertitude autour de l’avenir de Xavi, qui a finalement été démis de ses fonctions par Joan Laporta. Le tout, sans parler des nombreux soucis financiers et institutionnels connus par l’écurie barcelonaise, en plus de résultats moyens sur le terrain.

L’Allemand le sait, il arrive dans un club qui traverse des moments difficiles. Et forcément, il devra se contenter, sauf surprise, d’un mercato assez austère. Le Barça est ligoté par le fair-play financier de la Liga qui l’empêche pour le moment de recruter sans avoir récupéré de gros chèques avant. Ce qui n’empêche pas l’ancien coach du Bayern d’avoir certaines ambitions pour le mercato.

C’est cher, très cher

Comme l’indique le média allemand Bild, Hansi Flick a déjà fait une demande mercato à Laporta. L’ex-sélectionneur germanique souhaite ainsi recruter Kingsley Coman, l’ailier tricolore du Bayern Munich, qu’il a eu sous ses ordres entre 2019 et 2021, en tant qu’adjoint puis coach des Bavarois. Un joueur qu’il apprécie beaucoup, notamment en raison de ses efforts sur le plan défensif, puisque Flick souhaite que ses joueurs les plus avancés réalisent un gros pressing sur les milieux et défenseurs adverses.

Même si le média ne donne pas de fourchette de prix, on imagine que pour le moment, Coman est hors de prix pour les Catalans. Et son contrat expire en 2027, ce qui met le Bayern en position de force dans ce dossier. Le Barça va donc devoir dégraisser clairement, et Flick devra convaincre son protégé. Vincent Kompany, le nouveau coach bavarois, aura aussi son mot à dire…