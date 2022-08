Vidéo : le missile d'Allan Saint-Maximin avec Newcastle

Décidément, Allan Saint-Maximin est en grande forme avec Newcastle depuis le début de saison. Après une prestation XXL face à Manchester City lors de la dernière journée, l'attaquant français brille aussi ce week-end face Wolverhampton.

La suite après cette publicité

Alors que son équipe était menée au score, l'ancien de Nice a arraché le match nul à la dernière seconde d'une merveille de reprise de volée. Après un ballon mal renvoyé par la défense adverse, il a décoché un missile depuis l'extérieur de la surface. De quoi confirmer sa bonne forme du moment.

On pose ça là 😱 et on attend la liste 🇫🇷🔜



Saint-Maximin régale encore les abonnés CANAL+ ce week-end 😍 (cc Didier)#WOLNEW | #PremierLeague ▶️ https://t.co/SvrNRkpXf1 pic.twitter.com/BDekAQC897