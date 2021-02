Real Madrid : Raphaël Varane et Marco Asensio remettent tout le monde d'accord

La suite après cette publicité

Ce n'est pas la première fois que le Real Madrid est sauvé par un défenseur central sur une action de coup de pied arrêté. Loin de là. Mais d'habitude, c'est Sergio Ramos qu'on retrouve dans ce registre. Sur la pelouse de Huesca, c'est Raphaël Varane qui a endossé le costume de sauveur, avec un doublé qui a évité une déroute pour les Merengues face à la lanterne rouge, qui avait ouvert le score.

« Ce fut une victoire très importante pour changer la dynamique et gagner à nouveau , être positif et gagner en confiance. Je suis heureux, je n'ai pas marqué pour Madrid depuis longtemps, donc je suis très heureux. J'essaie toujours d'aider. Comme je le dis toujours, c'est une affaire d'équipe, nous avons été très solidaires, dans les moments difficiles, nous n'avons pas baissé les bras , nous avons eu l'intention de prendre le contrôle et quand Huesca s'est rebellé, nous avons su souffrir », avait analysé le champion du monde 2018 après le match.

Asensio revient de loin

Ce dimanche, le défenseur tricolore fait logiquement la une des deux médias madrilènes, AS et Marca. Pour ce deuxième, Varane s'est transformé en Ramos l'espace d'un match, étant le leader de la remontée merengue. Une prestation qui va faire énormément de bien à l'ancien Lensois, qui n'a pas toujours été au meilleur niveau depuis le début de saison. Avec l'absence d'au moins 6 semaines à venir de son acolyte espagnol, c'est lui qui assumera le rôle de patron de la défense madrilène, et ce doublé va lui permettre de retrouver une confiance en lui qui semblait parfois perdue.

Mais de façon générale, Varane restait plus ou moins à un niveau constant ces dernières années. On ne peut pas en dire autant de Marco Asensio, qui revient de loin, très loin. Voici plusieurs matchs que l'Espagnol est performant, et ça fait le bonheur de la presse ibérique, où il est mis en avant comme le deuxième grand nom du match à côté du Français. Un retour en forme qui se confirme, et à Madrid il est même vu comme la solution et la touche créative face aux absences à répétition d'Eden Hazard. « Je suis très content avec ce qu'il fait, on espère qu'il va continuer comme ça », résumait de son côté Zidane après le duel face à Huesca. Deux motifs d'espoir pour les fans du Real Madrid face aux grands rendez-vous qui arrivent prochainement...