Tottenham - Liverpool : les compositions officielles

C’est le deuxième choc de cette 15ème journée de Premier League, après le Chelsea-Arsenal de 13h, Tottenham reçoit Liverpool au Tottenham Hotspur Stadium ce dimanche en fin d’après-midi (Suivez la rencontre en direct sur notre live commenté). Les Spurs sont requinqués après leur victoire contre l’OM en Ligue des Champions ce mardi qui leur a permis de se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition. Pourtant pas brillants dans le jeu, les hommes de Conte restent sur un début de saison satisfaisant d’un point de vu comptable avec une 3ème place en championnat au début de cette journée. Même si Liverpool n’est pas mieux, cela reste un gros morceau qui attend les Spurs. Ils ne les ont d’ailleurs pas battu depuis 2017 en Premier League et une victoire 4-1 à l’époque. C’est l’occasion de mettre fin à cette série ce dimanche avec notamment le duo Kane-Perisic qui sera aligné en l’absence de Son, blessé à l’oeil. Bissouma avec Højbjerg et Bentancur au milieu. Lenglet est titulaire en défense, Lloris dans les buts.

La suite après cette publicité

Dixième au classement et avec un début de saison très difficile, Liverpool a su se donner de l’air lors des matchs européens en se qualifiant aussi pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Ils ont aussi fait subir au Napoli leur première défaite de la saison ce mardi, de quoi se remettre en confiance avec ce choc en Angleterre. Cette rencontre est aussi l’occasion de recoller à deux points des places européennes et de mettre fin à cette série de deux défaites consécutives en championnat. Pour cela, Klopp fait confiance à Konaté aux côtés de Van Dijk en défense centrale. Robertson et Alexander-Arnold sur les côtés. Au milieu Eliott remplace Henderson. Devant, Nuñez est titulaire sur le côté gauche et c’est Firmino qui sera en pointe.

Les compositions d'équipes :

Tottenham : Lloris (cap.) - Dier, Lenglet, Davies - Emerson, Bentancur, Bissouma, Højbjerg, Sessegnon - Perisic, Kane.

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk (cap.), Robertson - Eliott, Fabinho, Thiago - Salah, Firmino, Nuñez.