Serie A : l’AC Milan co-leader après sa victoire à Cagliari, enfin un but et une victoire pour Empoli

Ce mercredi se poursuivait la 6e journée de Serie A. Au lendemain du succès de la Juventus face à Lecce (1-0), trois rencontres avaient lieu dès 18h30. L’AC Milan, battu une seule fois depuis le début de la saison, face à son rival éternel l’Inter Milan (5-1), s’est d’abord imposé sur la pelouse de Cagliari. Pourtant menés après un but de Luvumbo (29e), les joueurs de Stefano Pioli ont su redresser la barre par la suite grâce à Okafor (40e), auteur de son premier but avec les Rossoneri, Tomori (45e) et Loftus-Cheek (60e). Un succès qui permet à l’AC Milan de recoller à hauteur de l’Inter, leader avec 15 points mais un match en moins.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Milan 15 6 5 5 0 1 13 8 20 Cagliari 2 6 -7 0 2 4 2 9

Parallèlement, Empoli a lui décroché le premier succès de sa saison. Après cinq défaites, 13 buts encaissés et pas un seul marqué, le club de Toscane s’est enfin imposé face à la Salernitana grâce à une réalisation du jeune Baldanzi (34e). Pas suffisant toutefois pour quitter la zone rouge (19e avec 3 points). Enfin, l’Atalanta a confirmé sa bonne forme du moment. Après un succès face à Rakow en Ligue Europa (2-0), puis contre Cagliari (2-0) le week-end dernier, la DEA s’est offerte le scalp de l’Hellas Verone grâce au Néerlandais Koopmeiners (13e). Les joueurs de Gasperini remontent provisoirement à la 4e place du classement.