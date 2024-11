Italie - France : Didier Deschamps est heureux de faire taire ses détracteurs

Depuis plusieurs décennies, la France et l’Italie entretiennent une grande rivalité dans le football. Au gré des rendez-vous entre les deux équipes, cette amertume réciproque s’est intensifiée à tel point que chaque rencontre entre les deux nations est très attendue. Ce dimanche, dans le cadre de la dernière journée de leur groupe de Ligue des Nations, les Bleus se déplaçaient sur la pelouse des Italiens. Un match qui sentait la revanche alors que l’Italie s’était imposée en septembre dernier sur la pelouse du Parc des Princes (1-3). Et à l’issue d’une rencontre maîtrisée par les Français et grâce à une maestria appréciable sur coup de pied arrêtés, d’où sont venus les trois buts français du soir, les Bleus se sont imposés à San Siro (1-3).

La suite après cette publicité

Une belle revanche qui a contribué au bonheur de Didier Deschamps à l’issue de la rencontre. Interrogé par TF1, le sélectionneur français a donné les clés de cette victoire qui a permis aux Bleus de ravir la première place à leurs adversaires du soir : «je suis content pour les joueurs. On a été très efficaces ce soir. Ils étaient très bien tirés par Lucas Digne et on avait des positionnements très précis avec leur défense et leur gardien qui ne sortait pas vraiment. Un très long moment que l’on n’avait pas marqué sur coup-franc. On a un groupe plus jeune et avec le cap de septembre, j’ai fait ce choix de voir un maximum de joueurs. Venir s’imposer ici face à une équipe en pleine confiance, c’est très bien. Je leur ai dit que la première place était possible donc chapeau à tout le groupe.»

Un Didier Deschamps serein et agacé des critiques permanentes contre l’équipe de France

Forcément, cette victoire permet aussi au sélectionneur français de prendre une belle revanche envers tous ses détracteurs qui l’avaient encore fustigé jeudi après un nul insipide contre Israël (0-0). L’ancien milieu de terrain en a profité pour remettre du respect dans le bilan de son équipe dans une année 2024 considérée comme ratée par beaucoup d’observateurs : «je veux bien mais on est demi-finalistes de l’Euro, là, on va chercher la première place. Je sais bien que l’on attend que l’on gagne chaque match 3-0. On bat deux fois la Belgique dans un groupe où il y a l’Italie, la Belgique et nous. On a une équipe jeune où des jeunes joueurs ont besoin de temps de jeu. On a été excellents tactiquement ce soir. Aujourd’hui, tous les joueurs étaient dans la meilleure position. J’avais fait ce choix d’une doublette devant avec Marcus et Kolo pour avoir de la présence dans l’axe centrale parce que les joueurs de couloir italiens nous avaient énormément gênés dans les couloirs. Le match aller nous a servi, les trois offensifs, c’était la base, dans l’équilibre de l’équipe.»

La suite après cette publicité

Interrogé ensuite sur l’équipe qu’il aimerait affronter en quarts de finale de la Ligue des Nations, DD a affirmé qu’il n’avait pas de préférences dans son flegme habituel et frontalier à une certaine nonchalance : «ce soir, on s’empare de la première place. Je n’ai pas de préférences pour les quarts de finale. C’est dans quatre mois donc vous savez (il souffle). On évite du lourd comme nous et on jouera le match retour à la maison, ce qui est un petit avantage quand même.» Relancé sur sa condition personnelle après ce dernier match de 2024, le sélectionneur français a encore remis une couche à l’encontre de ses détracteurs : «ça va. Oui ça a été une année compliquée mais je vais très bien. Je suis au cœur de ce qu’il se passe dans le vestiaire. J’ai mon calme et ma sérénité. Après quand ça va moins bien… je sais très bien l’exigence ! Alors c’est la faute de mes joueurs depuis dix ans, peut-être un peu de la mienne aussi. On attend toujours. C’est soit la faute de mes joueurs soit de moi depuis dix ans. On est là-haut, on veut y rester. Après le nul contre Israël, vous avez vu ce qu’a fait l’Argentine et le Brésil ? On ne peut pas gagner à chaque fois.» Une chose est sûre, l’équipe de France a terminé 2024 sur une très belle note.