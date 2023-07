Cdm 2023 (F) : le Japon écrase l’Espagne, la Zambie domine le Costa Rica

Suite et fin de la phase de poules de la Coupe du monde féminine 2023 et un choc a eu lieu entre deux équipes qui ont brillé, à savoir le Japon et l’Espagne. Déjà qualifiées, les deux équipes se sont battues pour la première place du groupe C. Les Nippones ont vite pris l’avantage grâce à Hinata Miyazawa (12e) avant que Riko Ueki (29e) double la mise.

La suite après cette publicité

Juste après, Hinata Miyazawa (40e) a enfoncé l’Espagne en inscrivant un doublé puis Mina Tanaka (82e) a terminé le travail. Une victoire 4-0 qui donne le ton pour la suite du tournoi. Pour l’Espagne, il va falloir se remettre d’un tel revers. Éliminée, la Zambie s’est offerte une victoire de prestige contre le Costa Rica (3-1).

À lire

Cdm 2023 (F) : ça passe pour l’Australie et le Nigéria, le Canada à la trappe