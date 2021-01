Placé sur la liste des joueurs qui ne seront pas retenus cet hiver en cas d'offre, Idrissa Gueye devrait rester au PSG cet hiver. Malgré un temps de jeu famélique (aucune apparition sur les 3 derniers matches), l'international sénégalais est sur le point de terminer la saison dans la capitale française. C'est ce qu'affirme Le Parisien.

La suite après cette publicité

Sous contrat jusqu'en 2023 après être arrivé il y a un an et demi contre 30 M€, le milieu de terrain de 31 ans souffre de la concurrence où Verratti, Paredes, Danilo Pereira, Herrera et Rafinha lui sont souvent préférés. Comme pour l'ensemble de ses partenaires, il n'a fait l'objet d'aucune sollicitation durant ce mercato d'hiver.