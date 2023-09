Lazio - Atletico : les compositions officielles

La C1 reprend ses droits ce soir ! La Lazio, deux ans après, retrouve la Ligue des champions, et débute sa campagne ce soir à 21h, au Stadio Olimpico, l’Atletico de Madrid, qui enchaîne une 11e saison à ce niveau européen. Entre "Sarrismo" romain et "Cholismo" madrilène, l’opposition de style promet.

Pour cette affiche, la Lazio aligne un 4-3-3 avec Immobile en pointe, associé à Zaccagni à sa gauche et Felipe Anderson côté droit. Kamada, Vecino et Luis Alberto forment le milieu de terrain, devant la charnière Patric-Romagnoli. Marusic et Pellegrini couvrent les couloirs, devant la cage de Provedel. Côté Atletico, Morata et Griezmann sont devant Barrios, Saul Niguez et Marcos Llorente. Molina et Hermoso animeront les couloirs.

Les compositions

Lazio Rome : Provedel - Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini - Kamada, Vecino, Luis Alberto - Felipe Anderson, Immobile (cap.), Zaccagni

Atletico de Madrid : Oblak (cap.) - Molina, Witsel, Savic, Lino, Hermoso - Barrios, Saul Niguez, Marcos Llorente - Griezmann, Morata