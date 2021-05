LOSC-ASSE : la réaction à chaud de José Fonte

Ce dimanche, à l'occasion du multiplex de la 37ème journée de Ligue 1, le LOSC a été tenu en échec par l'AS Saint-Étienne au stade Pierre-Mauroy (0-0). Un score qui permet toutefois aux Dogues de conserver leur destin entre leurs pieds, malgré la victoire du PSG face au Stade de Reims, lors de l'ultime journée de ce championnat de France au finish de folie.

Interrogé par Canal + à l'issue du match contre les Verts, le capitaine lillois José Fonte n'avait qu'un seul objectif en tête : remporter le dernier match de la saison à Angers. « Peut-être qu'il nous a manqué un peu plus offensivement... C'est incroyable la manière dont a joué Saint-Étienne. Ils ne jouaient pas comme ça avant (rires). Mais c'était à nous de marquer. Il faut gagner le dernier match. On a beaucoup travaillé. Malheureusement, on n'a pas marqué. On continue et on se concentre sur le prochain match. Il faut gagner cette finale (à Angers). »