L’énorme tacle de Maxime Saada à la LFP

La pilule ne passe toujours pas pour Canal+ et Maxime Saada. Interrogé ce mercredi au Sénat par la commission de la Culture, de l’Education, de la Communication et du Sport, le président du directoire de la chaîne cryptée s’est montré particulièrement grinçant à l’égard à l’égard du football français et de la Ligue de Football Professionnel en particulier. Il a d’abord rappelé pourquoi son groupe avait refusé pour la première fois de son histoire à diffuser la moindre rencontre de championnat de France. « De notre point de vue, il y a eu un préjudice (en juin 2021) quand 80 % des matches de L1 ont été concédés à Amazon contre 250 M€ par an alors que Canal+ devait s’acquitter de 332 M€ pour 20 % des matches. Pendant trois ans, on a subi ce préjudice. On avait été clairs en disant que tant qu’il n’y aurait pas une compensation de ce préjudice, Canal+ ne se positionnerait plus sur les droits de Ligue 1 ». Pour rappel, après cet épisode en 2021, le diffuseur historique du championnat de France n’a pas participé à l’appel d’offre organisée par le LFP en 2023 pour la période de diffusion allant de 2024 à 2029. DAZN, pour 400 M€ par saison, et beIN Sports, contre 100 M€ par an, ont remporté la mise après des mois de tergiversations. Mais pour le patron de Canal+, la descente du football français est encore loin d’être terminée.

Il estime que le principal diffuseur actuel ne pourra pas aller au terme de son contrat. « Actuellement, c’est très compliqué pour DAZN de retrouver une équation économique avec le montant investi aujourd’hui. Je crois qu’il faut déjà remercier DAZN d’avoir consenti à investir 400 M€ par saison et beIN Sports 100 M€ parce que sinon… Mais je pense hélas que la situation va continuer à se dégrader. À un moment, la réalité économique s’impose à tous les acteurs, y compris DAZN. Donc, je ne pense pas qu’on soit au bout de l’histoire », assure-t-il devant les sénateurs. Il fait ici référence à la clause que DAZN a glissée dans le contrat avec la LFP. Si elle ne parvient pas à attendre les 1,5 million d’abonnés d’ici fin 2025, la plateforme de streaming pourra se désengager à la fin de sa seconde saison de diffusion (juin 2026). Or pour le moment, elle ne disposerait que de 500 000 abonnés. En cas de désengagement de DAZN, la chaîne cryptée pourrait revenir par la grande porte et en position de force. « Il n’y a pas de décision définitive chez Canal. La décision dépend des circonstances, répond Saada. Est-ce que la porte est entrouverte aujourd’hui ? Non. Est-ce qu’elle peut s’ouvrir demain ? Cela dépendra des conditions. » Reste qu’il a profité de son intervention dans cette commission sénatoriale pour tacler les dirigeants de la LFP. « Ils sont vraiment infiniment plus intelligents dans le rugby que dans le foot français. Et je ne parle pas de la fédération, je parle de la ligue. D’abord, ils sont en réflexion. Ils sont en réflexion constante sur la valeur de leur produit. On a des réunions régulières avec le président de la Ligue, son directeur général, l’ensemble des membres clés, les présidents de clubs… pour le produit, ce qui marche ou non. » Les intéressés apprécieront.