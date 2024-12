Le coup de gueule de Pablo Longoria sur les interdictions de déplacement

«Au Vélodrome, je tiens à remercier tout le monde parce que nous sommes la sixième plus grande affluence en Europe. Ça fait plaisir de voir un stade plein. Comme dirigeant, ça te rend heureux.» Pablo Longoria a le sourire lorsqu’il faut parler du Vélodrome mais c’est tout l’inverse lors des matchs à l’extérieur. Le président marseillais prend position en faveur de ses supporters. Durant le point presse donné ce mercredi matin, le dirigeant espagnol a tapé du poing sur la table. Depuis le début de la saison (et même des années), les pouvoirs publics limitent considérablement les déplacements de supporters lors de match à l’extérieur. L’OM, comme le PSG, l’OL ou encore Saint-Etienne, est l’un des premiers touchés et ça, Longoria ne le supporte plus.

«À l’extérieur, c’est comme avec l’arbitrage, je ne comprends pas. Il y a des aléas dans beaucoup de décisions. À chaque interdiction, on se bat, on conteste et on cherche à autoriser les déplacements dans les meilleures conditions. Quand tu interdis les déplacements des supporters, c’est un échec pour la société et pour le football français. C’est plus qu’une punition. Il y a 1 000 façons d’organiser un déplacement. Comment ne pas prendre en main un déplacement de supporters en 2024 ? On doit trouver des solutions car ce n’est pas normal. On est ouvert aux discussions, on est proactif. Je ne comprends pas comment on n’est pas capable de trouver une solution avec les autorités» affirme Longoria très attaché à ce thème.