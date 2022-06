Le bling-bling au PSG et son vrai rôle dans le club, Kylian Mbappé se dévoile

La suite après cette publicité

Déjà un mois que le feuilleton Kylian Mbappé a pris fin. Depuis sa prolongation de contrat lors de la dernière journée de championnat, celui qui est désormais sous contrat jusqu'en 2025 avec le PSG s'est fait plus discret. Il faut dire qu'il s'est un peu blessé avec l'équipe de France, avant de prendre des vacances, notamment aux États-Unis, où il se trouve actuellement. Entre deux évènements liés à ses sponsors et sa fondation, il a pris le temps de répondre aux questions de BFM TV sur les toits de Time Square (New York) où trône désormais son effigie !

L'occasion de réagir au dernier entretien de Nasser Al-Khelaïfi et la fin du bling-bling. «Je ne sais pas si je suis le contre-exemple. Quand tu as ta tête sur Time Square, tu es un peu bling-bling (rires). J’ai toujours fait du football ma priorité, pour moi l’un ne peut pas aller sans l’autre. Après, je comprends le message du club, c’est aussi le message que l’on m’a passé. Au-delà de me faire rester moi, c’est le club qui veut ça. On m’a proposé ce projet-là. Je n’en étais pas à la base. Avec tous les changements qui vont se passer, il va se passer de belles choses. Je me tiens informer.»

Gagner la C1 et devenir meilleur buteur de l'histoire du PSG

Une réponse qu'il s'amuse à formuler comme pour mieux répondre à ceux qui l'accusent de faire la pluie et le beau temps au PSG. Il faut dire que le président parisien avait également affirmé qu'il voulait voir en Mbappé un modèle et une inspiration pour ses coéquipiers. «Il (Nasser Al-Khelaïfi) ne m’enlève pas de pression, moi je ne choisis rien (rires). Les gens penseront encore mais c’est une manière facile de faire passer des messages. C’est le club avant tout, il passe avant moi même si je suis important.» Devenu joueur majeur du club français, le champion du monde doit maintenant assumer son statut et marquer un peu plus l'histoire.

«Bien sûr, la Ligue des Champions c’est un objectif clair et annoncé. C’est ça qu’on veut. Maintenant, il y a un chemin. Ça repasse par faire l’unanimité sur le plan national. On ne l’a plus fait ces deux dernières années. Sportivement et même en termes d’image. On était moins intouchable. Il faut qu’on le redevienne même s’il y aura moins de suspense. Après ça, on peut conquérir l’Europe.» Et devenir meilleur buteur du PSG, lui qui court avec ses 171 réalisations derrière les 200 buts d'Edinson Cavani ? «Ça devrait bien se passer. Si je continue comme ça, je devrai y arriver. » Les objectifs sont clairs.