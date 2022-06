PSG : Kylian Mbappé signe un partenariat avec la NBA

Kylian Mbappé entre encore dans une nouvelle ère. Présent en marge de la Draft NBA à New York dans la nuit de jeudi à vendredi, l'attaquant de 23 ans a expliqué avoir signé un partenariat entre Zebra Valley, sa nouvelle société de production basée à Los Angeles, et la célèbre ligue de basket américaine. « Je suis là parce que j’ai ouvert une boite de production et on a signé un partenariat avec la NBA, donc c’était l’occasion, avec la Draft, de l’annoncer aux yeux du monde. Et moi en tant que fan NBA, j’étais content aussi de venir à la Draft », a ainsi confié le joueur vedette du PSG à beIN SPORTS.

Par le biais d'un communiqué, KM7 a lui indiqué que « le partenariat stratégique entre Zebra Valley et la NBA représente une étape importante pour réunir les fans de football et de basket autour de contenus premium en racontant des histoires qui comptent. Nous sommes impatients de travailler avec l’équipe de la NBA pour favoriser le dialogue entre les communautés mondiales et rendre les conversations culturelles plus pertinentes. » Les deux entreprises ont précisé avoir signé un partenariat pluriannuel. L'implantation de la société de Kylian Mbappé aux États-Unis démarre en tout cas très fort, à l'image de sa jeune carrière.