Le Barça a un plan pour son latéral gauche

Le FC Barcelone a déjà les yeux rivés sur la saison prochaine et le mercato estival. Après s’être principalement renforcé dans l’entrejeu cet été, le Barça souhaite désormais mettre l’accent sur le secteur défensif et la quête d’un nouveau latéral gauche. S’il dispose d’un atout de poids en la personne d’Alejandro Baldé, le champion d’Espagne en titre ne dispose que d’une option de rechange, en l’occurrence Marcos Alonso.

Moins utilisé que le prodige espagnol, l’ex-joueur de Chelsea est entré dans la dernière année de son contrat et n’est pas assuré de poursuivre l’aventure en Catalogne. Mais à en croire les informations de Mundo Deportivo, l’équipe dirigée par Xavi a un plan précis en tête et envisage de rapatrier Alex Valle. Le joueur de 19 ans avait donné satisfaction à son coach lors de la préparation estivale en dépit d’un temps de jeu assez maigre avant de rejoindre Levante sous la forme d’un prêt d’un an sans option d’achat. Ainsi, le Catalan pourrait venir garnir les rangs du Barça sans que la direction ne débourse le moindre centime.