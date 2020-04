Newcastle : le juteux contrat qui attend Mauricio Pochettino

Les supporters de Newcastle se languissent déjà du futur rachat de leur club. Mais ces derniers doivent encore patienter tant que la Premier League n'aura pas donné son aval à l'opération. En attendant, des noms prestigieux apparaissent dans les médias et nourrissent les rêves les plus fous des fans. Et le duo PCP Capital Partners, Saudi Public Investment FUND compte bien incarner un projet sportif ambitieux une fois le processus du rachat validé. Ainsi, l'avenir de l'actuel manager Steve Bruce s'avère scellé. Ce dernier achèvera la saison (si elle se termine) avec les Magpies avant de rendre son tablier.

L'objectif prioritaire pour les futurs actionnaires demeure limpide : la nomination de Mauricio Pochettino (48 ans). Démis de ses fonctions par Tottenham en novembre dernier, le technicien argentin constitue la cible prioritaire des nouveaux propriétaires pour succéder à Bruce sur le banc. Selon les informations de Sky Sports, Pochettino se montrerait clairement réceptif au projet présenté. Séduit par la possibilité de propulser Newcastle dans le top 5 anglais, l'ancien manager des Spurs rêve d'exercer à nouveau en Angleterre.

Les futurs propriétaires offrent un pont d'or à Pochettino

Son profil de bâtisseur, avec en point d'orgue une finale de Ligue des champions, a achevé de convaincre les potentiels successeurs de Mike Ashley à l'actionnariat du club. Ces derniers ont fait du natif de Murphy le candidat idéal pour mener le projet sportif sur les cinq prochaines années. Si le dossier reste suspendu à la décision finale de la Premier League, l'aspect contractuel aurait déjà été discuté entre les deux parties.

Et c'est un véritable pont d'or qui attendrait Mauricio Pochettino à Newcastle. En effet, PCP Capital Partners et Saudi Public Investment FUND ont proposé à l'ancien joueur du PSG un salaire annuel estimé à plus de 20 millions d'euros ! Charges déduites, Pochettino percevrait alors plus de 11 millions d'euros et se positionnerait juste derrière un certain José Mourinho au rang des managers les mieux payés du royaume. En cas de volte-face dans ce dossier, Rafael Benitez pourrait effectuer son grand retour à Saint-James Park. Mais aujourd'hui à Newcastle, le rêve porte le sceau de Mauricio Pochettino...