Les Français de Milan ont bu la tasse à Paris !

Après avoir chuté en Serie A contre l’ennemi turinois de la Juventus, le week-end dernier, l’AC Milan espérait empocher une première grande victoire en Ligue des Champions cette saison, à l’heure où les Rossoneri n’avaient que deux unités dans le groupe F avec deux scores vierges contre Dortmund et Newcastle (0-0). Mais mercredi soir, sur la pelouse du Parc des Princes, les Milanais se sont rapidement fait rattraper par la réalité et le Paris Saint-Germain a dominé sans sourciller le club lombard (3-0). Plus inquiétant encore, certains joueurs indispensables au bon niveau de l’équipe n’ont pas su répondre présents, comme les internationaux français de l’Équipe de France, Olivier Giroud, Théo Hernandez et Mike Maignan, tout comme Pierre Kalulu qui retrouvait l’odeur des grands matchs en titulaire surprise. À différentes échelles, ces quatre tricolores ont déçu mercredi.

Si l’entraîneur italien, Stefano Pioli a encensé la prestation collective de son équipe après la rencontre, la vérité est dans le score (3-0) assez lourd et surtout dans la copie générale rendue par les Rossoneri mais également par des cadres pourtant habituellement si précieux et si réguliers : «On a réalisé une très bonne performance pendant 60 minutes, on a mieux joué que le PSG. Mais après le deuxième but encaissé (53e), on a levé le pied puis on a recommencé. C’est décevant parce que c’était un match important qu’on a bien joué», avait pourtant analysé le natif de Parme. Et parmi ses leaders milanais, plusieurs sont français et même internationaux tricolores.

Théo inefficient, Maignan fautif, Giroud invisible, Kalulu en difficulté

Pourtant tellement précieux, avec un profil particulier pour étirer les défenses et casser les lignes en pivot, Olivier Giroud a eu du mal ce mercredi. Important pour faire remonter le bloc milanais, il n’a, certes, pas été gâté en opportunités. Malgré des efforts évidents, il n’a pas pu orienter les siens assez souvent. L’ancien joueur de Chelsea et Arsenal n’a pas véritablement pesé en 1ère mi-temps et sa remise ratée à la 43e aurait pu coûter chère pour son équipe : «On a joué le match que l’on souhaitait en première période. On leur a posé des problèmes dans le pressing, on a récupéré des ballons, mais on n’a pas su être efficace dans la zone de vérité. Après, Kylian fait un premier exploit. En deuxième période, ce deuxième but nous fait mal sur un manque de rigueur, de concentration. À 2-0, c’était difficile. Le troisième but est anecdotique. Le résultat est lourd, il va falloir se remettre les idées en place. Il y a un manque d’efficacité aussi, on va travailler dessus», a déclaré le meilleur buteur de l’histoire de l’Equipe de France.

Considéré, à juste titre, comme l’un des meilleurs gardiens au monde depuis plusieurs saisons, Mike Maignan a, lui aussi, accusé le coup ce mercredi soir contre l’AC Milan en étant fautif sur le deuxième but parisien. En effet, la frappe excentrée d’Ousmane Dembélé manquait de puissance et l’ancien portier du LOSC aurait aisément pu, compte tenu de ses qualités, mieux la repousser voire même capter le cuir. Malheureusement, le ballon est retombé parfaitement dans les pieds de Randal Kolo Muani qui rôdait aux abords des cages milanaises (53e). S’il a réalisé quelques parades ce mercredi, Maignan n’a pas toujours été aussi serein dans ses décisions ou sa communication avec ses défenseurs. De même pour Théo Hernandez qui, contrairement à ses habitudes, n’a pas su apporter le feu nécessaire et le rythme adéquat sur son flanc. Son impact offensif était totalement stérile, ce qui a empêché le Diavolo milanais de trouver le chemin des filets. La performance compliquée de Théo n’a pas facilité la tâche de Giroud et Leao, en quête de dynamisme en attaque et d’aides sur les côtés.

Alors qu’il était sorti des plans de Stefano Pioli après avoir été un cadre assez important, lors de la saison du Scudetto en 2021/2022 et même encore l’année dernière, Pierre Kalulu peine à retrouver son statut dans la rotation milanaise. Mais au Parc des Princes, le tacticien italien a fait un choix surprenant : titulariser le défenseur français et laisser le capitaine Davide Calabria sur le banc. Et le résultat a été plutôt décevant pour l’ancien Lyonnais, même si la tâche de contenir Kylian Mbappé n’est jamais simple. Il n’a remporté aucun de ses duels, a été averti à la 62ème minute après avoir perdu un total de dix ballons : «On a bien entamé ce match et puis après, les situations et les occasions ont fait la différence dans les deux surfaces. Ils ont été plus décisifs que nous. Ils ont marqué là où nous avons échoué puis à la fin, on se découvre un peu plus et ils ont donc plus d’occasions, c’est ce qui alourdit le résultat. On va étudier à froid notre manque d’efficacité, on va tranquillement rentrer sur Milan et on va faire le point», a analysé Kalulu en zone mixte. A voir si le Français sera reconduit dans le 11 de départ à San Siro, le 7 novembre prochain.