Supercoupe du Portugal : Porto renverse le Sporting dans un match fou

Tout comme en Turquie, ce samedi se déroulait le premier match officiel de la saison au Portugal. Un choc entre le Sporting CP, champion en titre, et le FC Porto, vainqueur de la coupe nationale. L’occasion pour Rúben Amorim de remporter son septième trophée sur le banc lisboète depuis son arrivée en 2020. Quant à Vitor Bruno, ex-adjoint de Sérgio Conceição et nouveau coach de Portistas, il s’agit d’entamer cette nouvelle ère chez les Portistas de la meilleure des manières, avec un premier titre. Dans le premier acte, les hommes de Rúben Amorim ont rapidement pris le dessus. Après seulement 24 minutes, le Sporting Club menait 3-0. Après l’ouverture du score signée Gonçalo Inacio (6ᵉ), Pedro Gonçalves (9ᵉ) et Geovany Quenda (24ᵉ) ont aggravé la marque, bien servi par Viktor Gyökeres. Mais Porto n’est jamais mort

Le but de Galeno (26ᵉ) a permis de limiter la casse pour les Bleus et Blancs en première période. Dans le second, les joueurs de Vitor Bruno ont montré un meilleur visage. Nico Gonzalez (64ᵉ), puis Galeno (66ᵉ) ont permis aux Portistas de revenir au score et d’envoyer les deux équipes en prolongation (3-3). Et dans ces prolongations, le FC Porto a réussi à prendre l’avantage grâce à Ivan Jaime. Suffisant pour prendre le titre et s’offrir une finale assez folle (4-3 score final) en ayant remonté 3 buts.