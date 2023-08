Si le mercato estival bat actuellement son plein, ce dernier refermera bientôt ses portes. L’occasion de revenir sur les différentes dates de clôture un peu partout en Europe mais aussi du côté de l’Arabie saoudite, très active au cours des dernières semaines. Dans cette optique, il convient de rappeler que pour la Ligue 1, le marché des transferts 2023 - qui avait débuté le 10 juin dernier - sera fermé le 1er septembre prochain. Au même titre que la Bundesliga et la Serie A.

Concernant la Liga et la Premier League, les formations auront, quant à elle, jusqu’au 31 août prochain pour faire leurs emplettes. Par ailleurs, la Saudi Pro League, qui peut d’ores et déjà se targuer d’avoir recruté de nombreuses stars, disposera d’un délai supplémentaire. Ainsi, l’Arabie saoudite pourra encore se servir jusqu’au 20 septembre prochain. Au regard de ces dates, il reste donc environ deux semaines aux championnats européens pour ajuster leurs effectifs et peaufiner leur recrutement.

Les dates de la fin du mercato estival 2023

France : du samedi 10 juin au vendredi 1er septembre 2023.

Allemagne : du samedi 1er juillet au vendredi 1er septembre 2023.

Italie : du samedi 1er juillet au vendredi 1er septembre 2023.

Angleterre : du vendredi 9 juin au jeudi 31 août 2023.

Espagne : du lundi 3 juillet au jeudi 31 août 2023.