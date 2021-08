L'Atlético de Madrid ne lâche pas l'affaire pour Antoine Griezmann

La suite après cette publicité

Alors que le Real Madrid a lancé sa saison 2021/22 de Liga samedi soir en battant Alavés (4-1), les deux autres cadors du championnat espagnol vont débuter ce dimanche : l'Atlético de Madrid va d'abord défier le Celta de Vigo (17h30) avant un match entre le FC Barcelone et la Real Sociedad juste derrière (20h). Le jeu est de retour mais comme souvent en cette période, le mercato estival et les transferts ne sont pas très loin. Interrogé samedi en conférence de presse, l'entraîneur du Barça Ronald Koeman avait envoyé un message à sa direction.

«Ce que nous avons devant nous est très limité et c'est pourquoi nous avons parlé de la possibilité de signer un attaquant. Cela nous convient parce que nous avons différents attaquants, mais pour avoir plus de concurrence, oui, mais tout dépend si nous pouvons les signer. Dès le premier jour, je l'ai dit, chaque entraîneur a des points à améliorer, mais tout dépend du fair-play. Si c'est possible, nous signerons un joueur de haut niveau», avait lâché le Néerlandais. Et peut-être que ce dernier anticipait déjà l'avenir car le mercato ne fermera ses portes que le 31 août au soir, et personne n'est à l'abri d'une bonne ou mauvaise surprise...

Griezmann prêt à faire des efforts sur le plan financier

Justement, de l'autre côté des Pyrénées, l'avenir d'Antoine Griezmann revient sur la table ces dernières heures. Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec les Blaugranas, l'avant-centre français s'apprêté à disputer sa troisième saison sous les couleurs catalanes. À moins qu'il ne change de tunique. Car d'après les informations de la Cadena SER, son ancien club, l'Atlético de Madrid, ne compte pas baisser les bras pour le ramener dans la capitale, deux ans après son départ. La radio espagnole affirme que les Colchoneros «ne considèrent pas l'arrivée d'Antoine Griezmann comme impossible».

D'après les informations de celle-ci, la formation madrilène a même déjà échangé avec le principal concerné, alors que la rumeur d'un retour du champion du Monde 2018 ne date pas d'hier. Mais avec une situation financière très compliquée, le FC Barcelone pourrait laisser filer son numéro 7 et Antoine Griezmann, lui, serait déjà prêt à bien baisser son salaire, presque de moitié, pour faire son come-back du côté du Wanda Metropolitano prochainement. Affaire à suivre.