FC Barcelone : Ronald Koeman veut recruter un attaquant

En conférence de presse d'avant-match avant d'affronter la Real Sociedad dimanche au Camp Nou (20h), l'entraîneur du FC Barcelone Ronald Koeman a affirmé avoir besoin d'un nouvel attaquant dans ses rangs, pour pallier notamment le départ de Lionel Messi au Paris Saint-Germain et les pépins physiques que pourraient connaître ses joueurs offensifs durant la saison.

«C'est vrai qu'en regardant les postes de l'équipe aujourd'hui, il nous manque des joueurs devant : Ansu, Dembélé, Agüero, Coutinho... il y a quatre joueurs avec beaucoup de qualité. Ce que nous avons devant nous est très limité et c'est pourquoi nous avons parlé de la possibilité de signer un attaquant. Cela nous convient parce que nous avons différents attaquants, mais pour avoir plus de concurrence, oui, mais tout dépend si nous pouvons les signer. Dès le premier jour, je l'ai dit, chaque entraîneur a des points à améliorer, mais tout dépend du fair-play, si c'est possible, nous signerons un joueur de haut niveau», a-t-il affirmé ce samedi.