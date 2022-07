Le Barça et la Juve à la lutte pour un espoir du Bayern

Le Bayern pourrait perdre un de ses jeunes prodiges. Selon les informations de Sport Bild, Kenan Yildiz (17 ans) est en effet courtisé par le FC Barcelone mais aussi la Juventus, alors que son contrat avec le Rekordmeister est arrivé à son terme le 30 juin dernier.

La suite après cette publicité

Ce jeune milieu offensif, arrivé à l'âge de 7 ans du côté de l'Allianz Arena, a toujours été considéré comme l'un des plus gros talents du club bavarois. Kenan Yildiz, international U17 turc (3 buts en 10 sélections), reste sur une bonne saison 2021-2022, tant avec les U17 que les U19 (6 buts et 8 offrandes en 20 apparitions au total), malgré une blessure au genou l'ayant écarté des pelouses un certain temps.