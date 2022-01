FC Barcelone, PSG : gros retournement de situation pour Ousmane Dembélé !

La suite après cette publicité

Et si on assistait à un gros retournement de situation comme seul le foot et le Barça savent nous l'offrir ? Il y a encore quelques jours, tout indiquait qu'Ousmane Dembélé allait quitter la Catalogne en juin prochain, au terme de son contrat avec l'écurie catalane. Nous vous dévoilions en exclusivité sur Foot Mercato les chiffres demandés par le clan Dembélé : un salaire annuel de 40 millions d'euros brut ainsi qu'une prime à la signature de 40 millions d'euros.

Des sommes que le FC Barcelone n'avait, et n'a toujours pas, l'intention d'offrir à l'international tricolore. Dans leurs différentes apparitions publiques ces derniers jours, tant Xavi que Joan Laporta ou Mateu Alemany laissaient entendre à demi-mot que c'était effectivement bel et bien fini pour le joueur formé au Stade Rennais... Hier, la presse catalane évoquait même une possible résiliation de contrat dès cet hiver...

Le PSG n'en veut plus

Mais voilà que selon l'Equipe, les discussions pourraient bien reprendre... tout simplement parce qu'elles n'ont jamais vraiment pris fin. Xavi continue de pousser pour que l'ancien du Borussia Dortmund prolonge, et même si les Catalans n'ont pas voulu accéder aux exigences financières des agents du joueur, les deux parties ne sont pas si éloignées. Toujours selon le journal, la proposition barcelonaise s'approche tout de même considérablement des demandes de l'entourage de Dembouz, avec le meilleur salaire du club pour le Français.

La possibilité de voir Dembélé prolonger existe encore, même si, toujours selon les informations du média, Thomas Tuchel rêve de l'enrôler pour son Chelsea. On apprend aussi que le Paris Saint-Germain, un temps considéré comme un prétendant sérieux, ne devrait finalement pas se positionner sur ce dossier après mûre réflexion. Le feuilleton n'est pas terminé !