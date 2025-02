Le père de Neymar laisse entendre que la fin approche pour son fils

C’est assurément l’un des évènements du mercato hivernal, et peut-être même le plus marquant : Neymar a fait son grand retour à Santos. Douze ans après son départ, la star brésilienne a décidé de porter une nouvelle fois le maillot de son club formateur. Dans la nuit de mercredi à jeudi, le désormais ancien joueur d’Al-Hilal a même eu l’opportunité de disputer ses premières minutes, jouant la seconde mi-temps du match face au Botafogo-SP. Peu avant l’évènement, son père a accordé une brève interview à Globo.

Forcément, c’est bien le come-back de Neymar qui a été l’élément central de cet entretien. Et à 33 ans, cette nouvelle étape à Santos semble bien être la dernière de la carrière de l’attaquant : « C’est gratifiant de vivre cela, non seulement parce que c’est mon fils, mais c’est la base de nous tous. Un symbole unique dans le football. C’est la plus grande perle que nous ayons. Pour moi, en tant que connaisseur, avec ma capacité à comprendre le football, il est le dernier romantique. Par sa plasticité. Ceux qui aiment le football vont en profiter, je veux revoir cela. Nous entrons dans le dernier cycle de la carrière de mon fils. Le troisième cycle de sa carrière. Et nous voulons en profiter au maximum. Et nous allons commencer cela aujourd’hui. Nous voulons de la tranquillité pour profiter de ce moment. Neymar revient à ce qu’il aime, jouer, avoir du temps de jeu. Santos lui a rendu cette joie et nous allons en profiter. L’étreinte que nous avons partagée représente tout cela, le fait de revenir jouer, heureux de rentrer à la maison et de retourner sur le terrain. Ce qu’il voulait le plus, c’était jouer. Il va réaliser ce rêve. J’ai hâte ! »