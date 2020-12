Barça : Lionel Messi n'a pas tranché pour son avenir

Lundi, Joan Laporta a officialisé sa précandidature à la présidence du FC Barcelone. Il en a aussi profité pour en dire plus sur ses plans tout en évoquant le brûlant dossier Lionel Messi. «Messi aime le Barça et je crois que personne ne peut en douter. Nous avons une relation de respect et d'affection. Le mieux pour lui, c'est d'attendre de voir qui gagne les élections et de voir ce qu'il lui propose. Je crois qu'avec un bon projet, Messi choisirait le Barça. Il nous connaît, il sait comment nous traitons les joueurs, La Masia. S'il y a quelque chose dont je peux être fier, c'est que j'ai toujours fait ce que j'ai dit. Nous voulons un projet gagnant, pour retrouver la gloire en Ligue des Champions et je crois qu'avec Leo dans l'effectif, il y a plus de chances d'y arriver. Il est important de ramener de la joie dans ce club et cet effectif. J'espère que nous arriverons à temps pour avoir cet échange avec Leo et le convaincre de rester».

Ce mercredi, Deportes Cuatro a annoncé que Joan Laporta s'était réuni avec La Pulga et son entourage, avec lesquels il a de bonnes relations ; avant de présenter sa précandidature. L'ancien président du club culé aurait tâté le terrain avec l'Argentin afin de savoir s'il continuera ou non avec les Blaugranas. Et le clan Messi n'aurait rien promis à Laporta, se laissant jusqu'à l'été 2021, soit à la fin de son contrat, pour décider de son avenir. Il serait aussi toujours attiré par le projet de Pep Guardiola à Manchester City. Le feuilleton est donc bien parti pour continuer un bon moment, surtout après les dernières déclarations de Neymar.