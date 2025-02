OM : Pablo Longoria a été reçu par la Ministre des sports

Alors que la polémique après les propos de Pablo Longoria - il avait notamment scandé les mots "corruption" ou "championnat de merde" - suite à la défaite de l’OM à Auxerre commence à se calmer, le président de l’écurie phocéenne avait rendez-vous avec Marie Barsacq. Un entretien avec la ministre des Sports qui était déjà prévu avant les faits du week-end, et pendant lequel Longoria s’est fait tirer les oreilles. Pablo Longoria a presenté sa vision du football au regard de son expérience internationale

La politicienne lui a aussi rappelé « son devoir d’exemplarité », comme le rapporte RMC Sport, indiquant à Longoria qu’il devait montrer l’exemple aux plus jeunes et aux sportifs amateurs, où les arbitres sont souvent pris pour cible. Elle a, selon les sources consultées par la radio, « souligné que le respect des règles et des arbitres est une des valeurs cardinales du sport, qui ne saurait être efficacement enseignée aux enfants sans être réellement incarnée par les adultes. Respecter les arbitres n’est pas l’affaire du ministère, ou de la Fédération, c’est l’affaire de tous, et les présidents de club professionnel ont une responsabilité particulière à cet égard ». Pablo Longoria a de son côté présenté ses excuses à la ministre. Reste maintenant à savoir comment la Commission de Discipline de la FFF sanctionnera le dirigeant olympien…