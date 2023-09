Une légende de l’AC Milan dézingue Rafael Leão

Dans le football, il est très compliqué, pour ne pas dire impossible, de faire l’unanimité. Arrivé à l’AC Milan en 2019 en provenance du LOSC, Rafael Leão peut en témoigner. Considéré désormais comme l’un des meilleurs attaquants en Europe après plusieurs saisons époustouflantes, le joueur de 24 ans est l’un des chouchous du San Siro. Pourtant, certains observateurs assidus des Rossoneri n’hésitent pas à cartonner le numéro 10 milanais. Et quand les légendes s’y mettent, cela devient encore plus compliqué. Entraîneur et tête pensante du grand Milan entre 1987 et 1991 puis lors de la saison 1996-1997, Arrigo Sacchi a une voix qui porte en Lombardie. Et forcément, quand il critique le système autour du joueur formé au Sporting CP, ce n’est pas une critique comme les autres.

«Leão a marqué un bon but, mais aujourd’hui Milan existe avant tout pour les Portugais et c’est une limitation, a déclaré l’ancien entraîneur âgé de 77 ans et double vainqueur de la Coupe des clubs champions avec Milan. Leão, avec sa manière d’être sur le terrain, avec ses retours manqués, avec son manque de participation au travail du groupe, est celui qui ne permet pas de devenir un collectif. Si nous voulons faire un saut qualitatif, vers un football plus européen, il est essentiel que chacun soit fonctionnel au projet et que chacun sache se sacrifier au nom de l’équipe.» Reste à savoir si cette déclaration causera du tort au reste de la carrière transalpine de l’attaquant portugais.