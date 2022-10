LdC : le message fort de Chancel Mbemba avant Sporting-OM

Ce mardi, l’Olympique de Marseille aura une dernière chance d’espérer atteindre le tour suivant en Ligue des Champions. Pour cela, il faudra vaincre le Sporting CP, qui compte autant de victoires, que l’OM de défaites (2). Chancel Mbemba, qui évoluait encore l’année dernière à Porto, connaît bien cette équipe et était présent en conférence de presse ce lundi.

« Je vais dire un truc important. Quand on joue sur le terrain, je ne joue pas seul, on part à la guerre en équipe. On sait que sur les deux matches, ça n'a pas marché. Mais on ne va pas abandonner, on est capables. Il reste quatre matchs, et ça va être mieux », a déclaré le défenseur central, qui revient de suspension en C1.