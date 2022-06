Brésil : Tite vient au secours de Neymar

La suite après cette publicité

Tite a été clair. À l'approche de la nouvelle saison et de la Coupe du monde cet hiver, le sélectionneur brésilien a fait le point sur son effectif dans l'émission brésilienne spécialisée Sexta Estrela. Tite a ensuite évoqué le cas de Neymar et l'a défendu à propos des critiques le concernant sur son positionnement, notamment lorsqu’il joue dans l’axe.

«Il n’est pas un problème, il est une solution. Parfois, ils disent que dans l’axe, il fera plus d’erreurs. Sa position lui fait faire plus d’erreurs, car lorsqu’il le fait de manière créative, il sera décisif. Si un entraîneur aligne Neymar sur un côté, je le traiterai d’âne. Ça restreint considérablement la capacité créative d’un joueur avec ces qualités. La créativité n’est pas constance, elle est éventualité, elle est circonstancielle. Il fera plus d’erreurs, oui, car sa capacité créative et l’endroit où il se trouve l’exigent», a expliqué le sélectionneur auriverde. Christophe Galtier, attendu au PSG dans les prochaines heures, est prévenu.