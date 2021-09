Discipline : la réaction de l'OM

Les sanctions de la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) sont tombées ce mercredi soir concernant OGCN-OM. Les Phocéens n'ont pas été épargnés puisque ils devront rejouer la rencontre sur terrain neutre et surtout Payet a pris un match avec sursis et Alvaro Gonzalez deux matches fermes.

Jacques Cardoze, le directeur de la communication de l'OM, a réagi sur RMC : « on pense qu'à la vue des violences, on attendait de la LFP une exemplarité plus importante pour que ça ne se reproduise pas. Je n'irai pas sur la question des points. Mais match gagné pour Marseille ».

Jacques Cardoze remercie l'arbitre

Dans la foulée, il a expliqué qu'il trouvait la sanction contre Alvaro Gonzalez très sévère et qu'il se réserverait le droit de faire appel des décisions prises ce mercredi soir : « l'OM décidera en début de semaine prochaine s'il convient de faire appel, après consultation du service juridique. Il nous faut les écrits et les motivations de la commission de discipline ».

Selon lui, les 20 premières minutes des débats ont été houleuses, mais par la suite tout est redevenu calme. Il a décidé enfin de rendre un hommage à l'arbitre Benoît Bastien. « Au sujet de l'arbitre, un certain nombre de choses ont été dites. L'arbitre a été d'une très grande tenue lors de ces débats. Sa ligne de conduite a été de dire que ce match n'aurait jamais dû reprendre. Il a eu par deux fois des messages du délégué de la Ligue qui lui a demandé de reprendre, délégué qui a peut-être reçu des pressions du préfet. C'est l'arbitre le seul maître du terrain et il a décidé que le match n'aurait jamais dû reprendre », a-t-il expliqué. Rendez-vous la semaine prochaine pour connaître la suite de cette affaire.