Incidents OM-OL : la FFF recale l’appel de l’OL

Il y a plusieurs semaines déjà, le football français avait été marqué par les graves incidents qui avaient eu lieu en marge de la rencontre opposant l’OM et l’OL. Le bus lyonnais avait été violemment attaqué par des supporters et Fabio Grosso avait été blessé à l’œil. La rencontre avait été logiquement reportée mais alors que l’OL attendait des sanctions contre l’OM et ses supporters, la LFP avait décidé de ne rien faire si ce n’est reporter la rencontre, toujours au Vélodrome, au 6 décembre prochain.

Devant cette décision, l’OL avait annoncé faire appel et Fabio Grosso, choqué, avait d’ailleurs multiplié les sorties dans la presse pour mettre la pression sur les instances du football français. Mais cela n’a visiblement pas fonctionné. Selon les informations de RMC Sport, la commission supérieure d’appel de la FFF a jugé irrecevable l’appel de l’OL après les incidents de l’Olympico. Le média précise que l’OL peut toujours saisir le Tribunal administratif après cette décision mais les chances de voir l’OM sanctionné après ces incidents sont très faibles désormais.