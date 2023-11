SPL : Al-Hilal s’impose face à Al-Taawon et conforte son trône de leader

Leader du championnat après 12 rencontres, Al-Hilal avait l’occasion de prendre de l’avance sur son poursuivant direct, Al-Nassr. Et pour cela, les hommes de Jorge Jesus devaient s’imposer à domicile face à Al-Taawon, surprenant quatrième du classement. Après une rencontre mouvementée, et parfois hachée dans le jeu, les hommes en bleu s’imposaient devant son public (1-0). En première période, les locaux croyaient débloquer la marque sur la tête d’Aleksandar Mitrović, mais une faute sur le défenseur au marquage, l’ancien Nantais Girotto, obligeait l’arbitre à annuler le but (38e).

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Al Hilal 32 12 24 10 2 0 32 8 5 Taawon 25 12 12 7 4 1 21 9

Et après plusieurs sauvetages de Yassine Bounou devant sa ligne, le club de la capitale voyait l’attaquant serbe ouvrir enfin le score sur le coup franc lointain de Malcom, prolongé par le coup de casque de l’ancien de Fulham entre les jambes de Mailson (1-0, 81e). L’international saoudien Mohammed Kanno s’illustrait dans le temps additionnel grâce à un joli coup franc dans la lucarne adverse (2-0, 90+9e). Trois points importants pour les pensionnaires du stade du Roi Fahd, qui prennent désormais sept points d’avance sur son dauphin d’Al-Nassr - en déplacement sur la pelouse d’Al-Wehda samedi en début de soirée (19h), toujours pour le compte de la 13e journée du championnat saoudien.