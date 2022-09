Angleterre : Kalvin Phillips forfait, Jordan Henderson appelé

Jordan Henderson (32 ans) va bien retrouver la sélection en cette période de trêve internationale. Le capitaine de Liverpool a été appelé en renfort pour pallier le forfait de Kalvin Phillips (26 ans), qui faisait initialement partie du groupe de 28 joueurs convoqués par Gareth Southgaate pour affronter l'Italie (23 septembre) et l'Allemagne (26 septembre) en Ligue des Nations.

La suite après cette publicité

Blessé à l'épaule, le milieu de terrain de Manchester City n'avait pas pu prendre part au match des Cityzens sur la pelouse de Wolverhampton (3-0) en Premier League samedi. En conférence de presse d'après-match, Pep Guardiola avait indiqué que Phillips allait devoir passer par la case opération et qu'il ne rejoindrait pas les Three Lions. Jordan Henderson était lui touché aux ischios et a manqué les 3 derniers matchs de championnat avec les Reds.