Premier League : Manchester City dompte Wolverhampton et prend provisoirement la tête

Après les victoires d'Aston Villa contre Southampton (1-0) et de Fulham à Nottingham Forest (3-2), la huitième journée de Premier League se poursuivait, ce samedi à 13h30, avec une affiche entre Wolverhampton, auteur d'un début de saison compliqué (1 victoire, 3 nuls, 2 défaites), et Manchester City, dauphin des Gunners au coup d'envoi. Pour cette rencontre, Bruno Lage optait pour un 4-3-3 avec Guedes, Podence et Neto alignés sur le front de l'attaque. Même schéma tactique pour Pep Guardiola qui faisait, de son côté, confiance à Grealish et Foden pour accompagner l'inarrêtable Haaland, présent en pointe.

Au Molineux Stadium, il ne fallait pas arriver en retard. 56 secondes seulement après le coup de sifflet de l'arbitre, Anthony Taylor, Jack Grealish, oublié au marquage, profitait d'un centre de Kevin de Bruyne pour ouvrir le score du pied gauche (0-1, 1e). Piqués à vif, les Wolves tentaient de réagir dans la foulée et Guedes mettait à contribution Ederson d'une belle frappe du gauche (4e). Solide défensivement, le club mancunien gérait assez tranquillement le réveil des locaux et allait, encore, frapper... Trouvé à l'entrée de la surface, Haaland fixait Kilman et trompait José Sá d'une frappe rasante du droit (0-2, 16e) pour signer son 11ème but de la saison en Premier League.

Manchester City dépasse provisoirement les Gunners, Haaland régale encore !

Dominateurs dans le jeu, les Skyblues continuaient de maintenir la pression dans le camp des Wolves et ces derniers se mettaient, une nouvelle fois, en difficulté. Coupable d'une intervention très dangereuse sur Grealish, Collins voyait rouge et laissait ses partenaires à dix (33e). En infériorité numérique, les coéquipiers de Moutinho souffraient inévitablement et subissaient totalement cette rencontre. Juste techniquement et impressionnant, par séquence, sur le plan collectif, Manchester City menait logiquement à la pause. Au retour des vestiaires, les Citizens ne proposaient plus rien mais parvenaient, pourtant, à s'envoler au score.

Peu après l'heure de jeu, De Bruyne combinait avec Haaland et centrait en direction du premier poteau. Bien placé, Foden surgissait et coupait du pied droit devant Ruben Neves (0-3, 69e). Définitivement à l'abri, le champion d'Angleterre en titre se montrait rigoureux dans les derniers instants et conservait son avantage au score. Avec cette victoire (3-0) ne souffrant d'aucune contestation, Manchester City, irréprochable sur la scène européenne avec deux victoires en autant de rencontres, prend provisoirement la tête de Premier League en attendant le déplacement d'Arsenal sur la pelouse de Brentford. De son côté, Wolverhampton chute à la seizième place et confirme les difficultés aperçues depuis le début de saison.

Les compositions officielles au coup d'envoi

Le XI de Wolverhampton

🇵🇹 Guedes back in the XI.

🇲🇱 Boubacar on the bench.



How we line-up to take on @ManCity. #WOLMCI



🐺📋 pic.twitter.com/1h1UmpVYc0 — Wolves (@Wolves) September 17, 2022

Le XI de Manchester City