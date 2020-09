Montpellier-Nice : les compos probables

La suite après cette publicité

Montpellier reçoit l'OGC Nice, à la Mosson, cet après-midi (17h). Un déplacement périlleux, qui pourrait néanmoins permettre aux Niçois de confirmer leur excellente dynamique en allant chercher leur troisième succès en trois journées.

Côté MHSC, Michel Der Zakarian devrait aligner un 3-5-2 au sein duquel, la recrue Jonas Omlin prendra place dans les cages. Une défense à trois composée de Daniel Congré, du vétéran Hilton et de Pedro Mendes. Oyongo et Souquet joueront leur rôle de piston dans les couloirs droit et gauche. Damien Le Tallec et Jordan Ferri devraient être titularisés dans l'entrejeu, derrière Teji Savanier, qui s'occupera de l'animation offensive aux côtés du duo Laborde-Delort.

Patrick Vieira devrait, quant à lui, aligner un 4-3-3, avec l'Argentin Walter Benitez dans les buts. Hassane Kamara, Dante, Andy Pelmard et Youcef Atal devraient être alignés en défense. Le trio Lees-Melou, Schneiderlin, Thuram se chargera du milieu de terrain. Devant, Rony Lopes et Myziane Maolida tenteront d'alimenter Kasper Dolberg, qui aura pour mission de faire sauter le verrou montpelliérain.